دينا الشربيني تكشف تفاصيل صراع والدتها مع السرطان ووفاة والداها المفاجئ

تحدثت الفنانة دينا الشربيني، عن تجربتها المؤلمة مع فقدان والديها في غضون 5 أشهر.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إن والدتها رحلت عن الحياة بعد صراع مع مرض السرطان، واصفة إياها بأنها كانت «طيبة وجدعة» وتحب الحياة حتى آخر لحظات حياتها.

وأضافت أن والدتها كانت تحافظ على روحها الإيجابية وظلت متفائلة بالشفاء حتى يوم وفاتها، قائلة: «ماما كانت تقيس اللبس وتقول لما أخف هلبسه، رغم أن وزنها كان وصل بسبب المرض لأكثر من 30 كيلو فقط، أي حد لو مكانها كان انهار؛ لكنها فضلت لغاية يوم وفاتها كانت متوقعة أننا هنخرج من المستشفى».

ولفتت إلى اكتشاف إصابة والدتها بسرطان في المرحلة الرابعة، مشيرة إلى انتشار الكانسر من البنكرياس إلى الرئة ثم المخ.

وعن علاقتها بوالدها، ذكرت أنها كانت علاقة قوية وفريدة من نوعها، واصفة إياه بأنه كان «أفضل صديق» لها، موضحة أنها كانت تشاركه كل تفاصيل حياتها حتى في أبسط الأمور مثل اختيار الملابس.

وخلال حديثها عن والدها، لم تتمالك دينا نفسها من البكاء، قائلة: «بابا توفي فجأة فبل والدتي، علمني كل حاجة حلوة لو أنا فيا حاجة حلوة هي منه، كان أحلى حاجة في الدنيا».

وكشفت عن أن والدها توفي بشكل مفاجئ بعد إصابته بتسمم في الدم، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه، متابعة: «كلمته يحضر يفطر معايا في رمضان لأن والدتي كان معايا في البيت بسبب مرضها، وقالي أنا تعبان شوية، ذهبنا للمستشفى اكتشفنا أن عنده تسمم في الدم المعدة؛ بسبب ثقب في المعدة، عاش يوم ونصف وبعدها توفي».