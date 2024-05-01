توخيل: فزنا بشوط واحد من أصل 4 أمام ريال مدريد

أكد توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني أن فريقه فاز بشوط واحد من أصل 4 أمام ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توماس توخيل في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "بدأنا بصورة جيدة للغاية في أول 10 أو 15 دقيقة، كان يتوجب أن نتقدم في النتيجة، من بعدها لم نواصل الالتزام، ومن ثم لم نشعر بالأمان ولا أعرف السبب وراء ذلك".

وأضاف: "كانت الأمور جيدة فقط في أول ربع ساعة، ومن ثم تحسنا في الشوط الثاني وعدلنا بعض المراكز وتقدمنا (2-1) وتحصلنا على فرص إضافية للتسجيل وكان يجب تسجيل الثالث".

وتابع: "بعدها فعل الريال ما يفعله مع الجميع، نجحوا في تسجيل هدفين من فرصتين، وهذا سبب الشعور الغريب، الهدف الآن واضح تحقيق الانتصار في مدريد والذهاب إلى ويمبلي".

وأكمل: "هناك 4 أشواط، خسرنا الأول وفزنا بالثاني، الأول لم يكن جيدًا والثاني كان جيدًا، وعندما تخوض 4 أشواط أمام ريال مدريد، نعرف ما سيحدث ولا تزال الأمور 50- 50".

وعن كيم مين جاي، مدافع فريقه، قال توخيل: "لا يجب عليه التقدم بتلك الصورة في الهدف الأول لريال مدريد، ربما يقوم بذلك عند استحواذنا على الكرة، ولكن في الهجمة المرتدة ترك المهاجم حرًا وهذا غير ممكن، إذا تقدم للأمام وغطى أحد مكانه لكان لا بأس بذلك، لم يكن هناك أيضًا ضغط على الكرة".

وأتم توماس توخيل تصريحاته قائلًا: "مين جاي تمركز بصورة جيدة طوال الوقت، ولكن عند تمرير الكرة لرودريجو، أخطأ وترك له المساحة للدخول للعمق، وعندما ترتكب خطأ في التمركز عليك على أقل تقدير الثبات على قدميك، لم يتحل بالذكاء واستغل المهاجم ذلك".