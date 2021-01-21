 قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بساحة الطيران في وسط بغداد - بوابة الشروق
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قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بساحة الطيران في وسط بغداد

أرشيفية
أرشيفية
نور رشوان
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 11:02 ص | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 11:02 ص

أفادت قناة «BBC عربي»، في خبر عاجل، صباح الخميس، بسقوط قتلى وجرحى في انفجار قنبلة في ساحة الطيران، القريب من ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..


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