قتلى وجرحى في انفجار قنبلة بساحة الطيران في وسط بغداد

أفادت قناة «BBC عربي»، في خبر عاجل، صباح الخميس، بسقوط قتلى وجرحى في انفجار قنبلة في ساحة الطيران، القريب من ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..