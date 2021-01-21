المؤلف وليد يوسف يحتفي بتصدر ابنه أفيش أول أفلامه السينمائية

احتفى المؤلف وليد يوسف، بتصدر ابنه الفنان الشاب يوسف وليد، أفيش أول أفلامه السينمائية "شاومينج".

وعلق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أول أفيش سينما ليوسف وليد، ابني الكبير، أول فرحته، وهو أول فرحتي، ربنا يكرمك ياحبيبي ويبقي فاتحة خير عليك".

وتابع: "الدنيا لما تطبطب عليك بإيد ابنك الكبير، شكرا يارب".

ومؤخرا.. طرح المنتج أيمن يوسف الأفيش الرسمى لفيلم "شاومينج" استعدادا لعرضه خلال الأيام المقبلة، وهو بطولة الفنان بيومى فؤاد، وصلاح عبد الله، ونشوى مصطفى، وسامى مغاورى، وأحمد حلاوة، وحامد الشراب، وتونى ماهر، وأحمد سلطان، وسارة درزاوى، وطاهر أبو ليلة، وياسر الطوبجى، ويوسف حسام، ومحمود فارس، ويوسف وليد يوسف، ومحمد حسنى، وسعاد القاضى، والفيلم من تأليف أشرف حسنى، وإخراج شادى أبو شادى.