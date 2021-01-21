عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الأربعاء، فيديو يرصد لحظة دخول كيمالا هاريس البيت الأبيض كأول امرأة تتولى منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ودخلت نائبة الرئيس الأمريكي الجديد، كيمالا هاريس، البيت الأبيض، مع زوجها، بعد تنصيها كنائب لرئيس الولايات المتحدة لأول مرة.

ووصلت كيمالا هاريس، منذ دقائق، إلى مقر البيت الأبيض، بعد انتهاء المراسم الرسمية لتنصيبها نائبة لرئيس الولايات المتحدة، وذلك باصطحاب زوجها وباقي أفراد عائلتها.

وانتهت، منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.

وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.