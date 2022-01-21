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كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن رفضها المشاركة في عمل أمام النجم الراحل أحمد زكي لإيمانها بعدم قدرتها على التمثيل وبراعتها في التمثيل.

وقالت خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس": "رفضت التمثيل في عمل فني مع أحمد زكي ودي حقيقة ومكنتش عايزة أمثل خالص، وندمانة إني موقفتش أمام ممثل عظيم زي أحمد زكي".

وأضافت: "كان ممكن أخذ خبرة ويكون عمل لي في الأرشيف مع فنان عظيم زي أحمد زكي، وكنت مقتنعة إنى مش بعرف امثل ومش عايزة أخش حاجة لست بارعة فيها وكنت خائفة ولو الزمن رجع بيا هوافق".

وحددت الزغبي، الفنان الذي توافق على التمثيل أمامه الأن حال طلبه منها، قائلة: "لو أحمد زاهر عرض عليا هوافق.. بموت فى تمثيله.. لما بيكون موجود بيأكل الجو كله"