 الحريري يبحث مع الكتلة النيابية لتيار المستقبل الموقف من الانتخابات المقبلة - بوابة الشروق
الجمعة 21 يناير 2022 8:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الحريري يبحث مع الكتلة النيابية لتيار المستقبل الموقف من الانتخابات المقبلة

المستقيل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
المستقيل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 8:04 م | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 8:04 م

بحث رئيس الوزراء اللبناني الأسبق النائب سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، مع كتلة التيار بمجلس النواب، الموقف من الانتخابات النيابية المرتقبة في شهر مايو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه، اليوم، بمقر التيار ببيت الوسط في العاصمة اللبنانية بيروت.

وركز الاجتماع على موقف التيار من الانتخابات والأوضاع العامة في البلاد من مختلف جوانبها.

ولم يخرج الاجتماع بأي قرارات أو نتائج وسط ترقب في الأوساط السياسية والسنية بلبنان لموقف الحريري وتيار المستقبل من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث يعد تيار المستقبل الممثل الأكبر للكتلة السنية في لبنان داخل مجلس النواب.

وكان الحريري قد عاد إلى بيروت، أمس، بعد غياب لعدة شهور، حيث التقى، في نفس اليوم، برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، كما زار مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك