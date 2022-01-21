الحريري يبحث مع الكتلة النيابية لتيار المستقبل الموقف من الانتخابات المقبلة

بحث رئيس الوزراء اللبناني الأسبق النائب سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، مع كتلة التيار بمجلس النواب، الموقف من الانتخابات النيابية المرتقبة في شهر مايو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه، اليوم، بمقر التيار ببيت الوسط في العاصمة اللبنانية بيروت.

وركز الاجتماع على موقف التيار من الانتخابات والأوضاع العامة في البلاد من مختلف جوانبها.

ولم يخرج الاجتماع بأي قرارات أو نتائج وسط ترقب في الأوساط السياسية والسنية بلبنان لموقف الحريري وتيار المستقبل من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث يعد تيار المستقبل الممثل الأكبر للكتلة السنية في لبنان داخل مجلس النواب.

وكان الحريري قد عاد إلى بيروت، أمس، بعد غياب لعدة شهور، حيث التقى، في نفس اليوم، برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، كما زار مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان.