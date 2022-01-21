مصر تتسلح بتاريخ كاسح أمام الأفيال الإيفوارية قبل مواجهة ثمن نهائي أمم إفريقيا

ضرب منتخب كوت ديفوار موعدا مع الفراعنة في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون حتى يوم 6 فبراير المقبل.

وحقق منتخب كوت ديفوار فوزا غاليا اليوم الخميس، أمام الجزائر بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي اقيم ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم.

ويلتقي منتخبنا الوطني مع كوت ديفوار الأربعاء القادم على ملعب أحمدو أهيدجو في الدور ثمن النهائي.

ويميل تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام كوت ديفوار للفراعنة حيث التقى المنتخبان في 18 مباراة ودية ورسمية حققت مصر الفوز في 9 لقاءات وانتصر منتخب الأفيال في 6 مباريات وتعادل المنتخبان في 3 مباريات.

وسجل منتخب مصر 24 هدفا فيما استقبلت شباك الفراعنة 22 هدفا في جميع المواجهات.

وكان لمصر نصيب الأسد من مواجهات كوت ديفوار حيث كانت أول مباريات الفريقين في 1970 وحقق وقتها الفراعنة الفوز بنتيجة 3-1 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة الإفريقية.

وفي اللقاء الثاني كان في بطولة كأس الأمم عام 1974 والتي استضافتها الكونغو بدور المجموعات وفاز الفراعنة بنتيجة 2-0، وفي عام 1980 واصل منتخب مصر هيمنته على كوت ديفوار وحقق الانتصار الثالث في أمم إفريقيا في اللقاء الذي اقيم بدور المجموعات وانتهى بنتيجة 2-1 للفراعنة.

وخاض منتخب مصر مباراته الرابعة أمام كوت ديفوار عام 1984، وحقق وقتها الفوز بنتيجة 2-0 في مجموعة كانت قوية للغاية في البطولة التي أقيمت بكوت ديفوار.

أما اللقاء الخامس فكان بكأس الأمم الإفريقية عام 1986 في بطولة نظمتها مصر وحقق الفراعنة الفوز على الأفيال بنتيجة 2-0، وفي المباراة السادسة حقق كوت ديفوار الانتصار الأول أمام مصر بنتيجة 3-1 وذلك في كاس الأمم الإفريقية نسخة 1990.

وألتقى بعدها المنتخبان في مباراتين وديتين عام 1992 حقق فيهم كوت ديفوار الفوز بنتيجة 2-0، والثانية تعادل المنتخبان بنتيجة 2-2.

وفي نسخة كان عام 1998 ببوركينا فاسو عاد منتخب مصر لسكة الانتصارات أمام الأفيال وحقق الفراعنة الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، وفي اللقاء الثامن بين الفريقين كان عام 2006 بالجولة الثانية من دور المجموعات، فاز منتخب مصر بنتيجة 3-1، قبل أن يتأهلا سويًا إلى دور خروج ثمن النهائي.

وفي نفس البطولة عام 2006 في الدور النهائي التقت مصر مع كوت ديفوار على ستاد القاهرة، وتفوق وقتها الفراعنة بركلات الترجيح.

وفي عام 2007 ألتقا المنتخبان وديا في لقاء انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، وبعدها في نسخة كأس الأمم عام 2008 في غانا لعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار في لقاء دراماتيكي انتهى لصالح الفراعنة بنتيجة 4-1.

وفي أخر تالمواجهات ألتقى منتخب مصر أمام الأفيال في عام 2013 على ستاد القاهرة، في لقاء ودي أنتهى بنتيجة 4-2 لصالح الضيوف.