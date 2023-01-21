بوماس أونام يفسخ تعاقده مع داني ألفيش إثر القبض عليه

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فسخ نادي بوماس أونام المكسيكي لكرة القدم عقد البرازيلي داني ألفيش، مدافع برشلونة الإسباني السابق، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي.

وألقي القبض على ألفيش في برشلونة أمس الجمعة، إثر ادعاءات بقيامه بالاعتداء على سيدة في مرحاض ملهى ليلي.

ونفي ألفيش /39 عاما/ التهمة. وأصبح ألفيش أكبر لاعب يشارك في كأس العالم مع منتخب البرازيل عندما خاض مع الفريق المباراة أمام الكاميرون في مونديال قطر 2022 .

وذكرت تقارير إخبارية على نطاق واسط أن ألفيش، الذي سبق له اللعب لفريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وأشبيلية الإسباني، قدم إفادة لشرطة كتالونيا "موسوس ديسكوادرا" بشأن الادعاءات، قبل أن يطلب مكتب المدعي العام احتجازه وعدم إطلاق سراحه بكفالة.

وأعلن نادي بوماس أونام عبر بيان مقتضب نشره أمس الجمعة عبر موقعه على الإنترنت وبيان إعلامي من رئيسه ليوبولدو سيلفا، فسخ التعاقد مع ألفيش.

وكان ألفيش قد انضم للفريق المكسيكي عام 2022 بعد نهاية فترته الثانية ضمن صفوف برشلونة.