إيلون ماسك يعلن عن تحديثات «مذهلة» في تويتر

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، عن تحديثات جديدة في تويتر، وعبر عن إعجابه بالمحتوى الياباني.

وقال ماسك في تغريدة: "في الأشهر المقبلة، سيترجم تويتر ويوصي بتغريدات مذهلة من أشخاص في بلدان وثقافات أخرى".

وأضاف "هناك تغريدات رائعة في بلدان أخرى كل يوم خاصة اليابان".

وأوضح أنه "ستتم ترجمة التغريدات قبل التوصية بها"، ذاكرا أن هناك محتوى ممتعا وترفيهيا من جميع أنحاء العالم يستحق المشاهدة.

وفي شأن آخر، قال ماسك في تغريدة، السبت، إن شركة تويتر لديها نحو 2300 موظف عامل.

وذكرت قناة "سي إن بي سي"، الجمعة، أن عدد العاملين بنظام الدوام الكامل في تويتر انخفض إلى نحو 1300 موظف عامل، بينهم نحو 550 يحملون المسمى الوظيفي مهندس.

ونقلت القناة عن سجلات داخلية أن هناك نحو 75 من موظفي الشركة هؤلاء في إجازة، بينهم نحو 40 مهندسا.

وكتب الملياردير ماسك في تغريدته ردا على تغريدة تقتبس من تقرير "سي إن بي سي": "المعلومة غير صحيحة. هناك نحو 2300 موظف عامل حالي في تويتر".

وأضاف ماسك: "هناك مئات آخرون من الموظفين يعملون في قسم الثقة والأمان، إلى جانب عدة آلاف من المتعاقدين".

واستحوذ ماسك على تويتر في أكتوبر الماضي، وسرعان ما مضى في إجراء عدد من التغييرات في الخدمات والتنظيم.

وأطلقت الشركة علامة التوثيق الزرقاء كخدمة مدفوعة، كما سرحت نحو 50 في المئة من الموظفين، وفقا لرويترز.