أبو الغيط يدين حرق المصحف الشريف في ستوكهولم بالسويد

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قيام أحد المتطرفين بإحراق ‎المصحف الشريف في ستوكهولم بالسويد.



وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "مثل هذه الأفعال المتطرفة والشاذة يجب أن تكون محل إدانة واستنكار من الجميع بالذات في ‎السويد" .



وأضاف: "حرية التعبير لا يجب أن تكون شماعة للمتطرفين لإشعال نار الكراهية بين أتباع الديانات المختلفة".



وكانت السلطات السويدية قد سمحت لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية، بعد حصوله على إذن بتنظيم مظاهرة بالقرب من السفارة وسط احتجاجات ذات صلة بتعثر مساعي السويد إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".