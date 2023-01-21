مستشار بالرئاسة الأوكرانية للحلفاء: فكروا أسرع في الدعم العسكري

حث مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، حلفاء بلاده على التفكير بشكل "أسرع" في زيادة دعمهم العسكري، وذلك بعد يوم من إخفاقهم في الاتفاق على إرسال دبابات تطالب بها كييف.

وكتب ميخايلو بودولياك على تويتر: "ستساعدون أوكرانيا بالأسلحة اللازمة على أي حال وستدركون أنه ما من خيار آخر لإنهاء الحرب عدا هزيمة روسيا"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف "لكن التردد اليوم يقتل المزيد من شعبنا. كل يوم تأخير هو موت لأوكرانيين. فكروا أسرع".

وتعهد شركاء أوكرانيا الأسبوع الماضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة بمئات الملايين من الدولارات، لكنهم لم يتمكنوا يوم الجمعة خلال مؤتمر في قاعدة رامشتاين الجوية من الاتفاق على إرسال دبابات ليوبارد2 ألمانية الصنع التي تسعى كييف إليها منذ مدة طويلة.