أوكرانيا: القوات الروسية تقصف نيكوبول بالقذائف والمدفعية الثقيلة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا، فالنتين ريزنيشنكو، صباح اليوم السبت أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية حي نيكوبول التابع للإقليم بالقذائف والمدفعية الثقيلة.



وقال ريزنيشنكو - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "سقطت القذائف الروسية في منطقة نيكوبول مرة أخرى الليلة الماضية. وضرب العدو بلدة ميروف بالمدفعية الثقيلة وأطلق عشرات القذائف على قرية فيشيتاراسيفكا. ولكن لم يصب الناس بأذى".



وأضاف ريزنيشنكو أنه سجلت أضرار نتيجة القصف، وجار تحري التفاصيل، بينما دقت صفارات الإنذار، في مناطق أخرى، من الغارات الجوية طوال الليل، لكن لم تقع هجمات. وهي هادئة حتى الآن.



في الوقت نفسه، ذكر دميترو زيفيتسكي، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي أن القوات الروسية شنت في الساعات الماضية 27 غارة على بلدتين حدوديتين في منطقة سومي.



وقال زيفيتسكي - في منشور له عبر موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي - "خلال الساعات الماضية، قصف الروس منطقتين حدوديتين وضربوهما 27 مرة. وعلى وجه الخصوص، استخدم العدو قذائف الهاون لإطلاق النار على بلدة بيلوبيليا وتم تسجيل ما مجموعه 20 إصابة".



وأضاف المسئول الأوكراني أن بلدة إسمان تعرضت أيضا لقصف بقذائف الهاون، وسجلت 7 انفجارات فيها، بينما لم تقع هناك إصابات أو أضرار.