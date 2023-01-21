الرعاية الصحية: تفعيل 3 بروتوكولات مع الشركات السويدية لتبادل الخبرات في تشخيص وعلاجات الأورام

شارك الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لأورام الثدي وأمراض النساء والعلاج المناعي للأورام "BGICC"، والذي نظمته الجمعية العلمية لمرضى أورام الثدي والنساء "BGICS"، تحت شعار "الإبداع والابتكار"، خلال شهر يناير الجاري، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال المؤتمر، نجاحات الدولة المصرية في النهوض بمنظومة الرعاية الصحية بها، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل هو البداية الحقيقية لعمليات لتطوير والإصلاح الصحي الشامل في مصر.

وتابع: "التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمصريين"، ذاكرا أن وصف تقرير البنك الدولي للتأمين الصحي الشامل بأنه تحول جذري لقطاع الرعاية الصحية بكل المقاييس هو ملخص وتعبير عن جهود الدولة المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل وتعبير عن نجاحها.

وأوضح أن أحد المكتسبات الرئيسية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل هو علاج مرضى الأورام بالمجان، وإعفائهم من المساهمات، مؤكدًا جهود هيئة الرعاية الصحية في توفير خدمة ورعاية صحية عالية الجودة لمرضى الأورام من خلال منشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى تقديم أكثر من 110 آلاف خدمة طبية لمرضى الأورام بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" حتى الآن، ما بين العيادات الخارجية والعمليات الجراحية والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والطب النووي والأشعة والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي البوزيتروني ببورسعيد، وما بين خدمات عيادات جراحة الأورام بالأقصر والإسماعيلية.

وأشار إلى مشاركة الهيئة بالمبادرات الصحية الرئاسية، وتنفيذها العديد من الحملات التوعية الخاصة بالكشف المبكر عن الأورام، وتنظيمها الأيام العلمية لتدريب الأطباء وإطلاعهم على كل ما هو جديد في مجال الأورام، مشيرًا إلى بدء تفعيل 3 بروتوكولات تعاون مع الجهات والشركات الرائدة بالقطاع الطبي السويدي "إليكتا، جيتينجا، جامعة كارولينسكا" لتبادل الخبرات في أحدث طرق تشخيص وعلاجات مرضى الأورام.

وأكد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل هو نتاج تكاتف وتضافر جميع الجهود بالدولة المصرية، بداية من الوزارات المختلفة ك- "الصحة، المالية، التخطيط، الإنتاج الحربي، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، ومجلس النواب المصري وجهوده في إصدار وهندسة وإعادة صياغة كل القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم قطاع الرعاية الصحية في مصر، وجهود الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل العامة "للرعاية الصحية، للتأمين الصحي الشامل، للاعتماد والرقابة الصحية" لإدارة وتشغيل المنظومة، والدور الهام لهيئة الشراء الموحد في ضمان توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية، وهيئة الدواء المصرية ودورها الحيوي في توفير دواء آمن وفعال للمريض، مثمنًا جهود منظمة الصحة العالمية في دعم قطاع الرعاية الصحية بمصر لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية مواكب لأحدث المعايير العالمية.

وقال إن التكامل مع القطاع الخاص لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل هو هدف استراتيجي لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين، وضمان الحفاظ على الحد الاستراتيجي والآمن لخدمات الرعاية الصحية للمواطنين والاستدامة، مردفا: "التأمين الصحي الشامل هو أحد القطاعات الذهبية للاستثمار".

وثمِّن الدكتور أحمد السبكي، الجهود المبذولة في المؤتمر الدولي الخامس عشر لأورام الثدي وأمراض النساء والعلاج المناعي للأورام، وتناوله الجهود الحكومية الرامية إلى تأسيس وبناء نظام رعاية صحية قوي وفعال ومستدام، ومنها لضمان أفضل خدمة ورعاية صحية لمرضى الأورام، مشيرًا إلى أن المؤتمر يساهم في فتح مزيد من قنوات التواصل وتبادل المعارف والخبرات لاستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل بمصر.