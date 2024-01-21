قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إنه لا يخاف من محاولات البعض تشويه التراث المصري، موضحًا أنه يستطيع الرد على تلك المزاعم في كل المحافل الدولية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن مصر تعرضت لمؤامرات كبيرة وتجاوزتها بفضل القيادة السياسية.

ونوه أن «البعض تآمر على مصر حتى يصبح مصيرها مماثل لسوريا وليبيا واليمن»، معقبًا: «مصر استطاعت الوقوف على قدمها وتتحول إلى دولة قوية، وسعيد أن الرئيس السيسي يعقد علاقات قوية مع الدول التي كانت ضدنا».

ولفت إلى أن إسرائيل لا تقبل أن تكون مصر «دولة قوية» رغم معاهدة السلام المبرمة بين القاهرة وتل أبيب، مؤكدًا أن مصر تمتلك جيشًا قويًا قادرًا على الدفاع عن حدودها.

وأكمل: «المؤامرة موجودة لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق شيء لأن مصر دولة قوية، تعرضنا لمضايقات داخليًا وخارجيًا، لكن الدولة كانت قادرة على الرد على تلك المؤامرات، وأعتقد أنه أمر إيجابي نشعر به جميعًا».