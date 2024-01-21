 روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات الجوية على طول خطوط المواجهة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات الجوية على طول خطوط المواجهة

كييف - د ب أ
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 10:20 م | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 10:20 م

اهتزت جبهات القتال في شرق وجنوب أوكرانيا بسلسلة من الهجمات الجوية المتبادلة التي شنتها القوات الروسية والأوكرانية اليوم الأحد، حسبما قال مسئولون أوكرانيون.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في كييف، إن تسعة مواقع عسكرية روسية تعرضت لهجمات وتم تدمير العديد من مواقع المدفعية وكذلك نظام للدفاع الجوي فضلا عن مركز قيادة.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الأوكراني أيضا عن سلسلة من الهجمات الروسية، حيث تسببت 69 ضربة جوية وهجمات صاروخية في العديد من الإصابات فضلا عن تدمير مباني سكنية أوكرانية وبنية تحتية مدنية.

ولم يذكر الجيش الأوكراني مزيدا من التفاصيل عن المواقع المحددة التي تعرضت للهجمات أو عدد الإصابات.

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