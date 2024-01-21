وزير الزراعة الألماني يشيد بالمظاهرات ضد التطرف اليميني

أشاد وزير الزراعة الألماني، جيم أوزديمير، بالاحتجاجات واسعة النطاق على مستوى ألمانيا ضد التطرف اليميني.

وقال أوزديمير، في تصريحات لإذاعة ألمانيا، والتي نشرتها اليوم الأحد، إن الناس يقولون من قلب المجتمع: "يكفي ذلك الآن".

يشار إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص تظاهروا على مستوى ألمانيا خلال الأيام الماضية في مواجهة اليمين ولأجل الديمقراطية.

ومن المقرر أن يكون هناك مسيرات ومظاهرات أخرى، اليوم الأحد، في ميونخ وكولونيا ولايبتسيج، ومن المزمع أن يشارك في ميونخ وحدها عشرات الآلاف.

وأكد وزير الزراعة الألماني أنه أدرك أن المظاهرات موجهة أيضا للائتلاف الحاكم، قائلا: "يجب أن نقوم بعملنا، لا يتعلق الأمر فحسب بتعبئة الوسط الديمقراطي، ولكن الأمر يتعلق أيضا بأن يتوقف الائتلاف الحاكم -وكذلك المعارضة الديمقراطية المتمثلة في التحالف المسيحي- عن التشاحن ودفع الناس بذلك إلى أحضان حزب البديل من أجل ألمانيا /إيه إف دي/ اليميني المعارض".

وأضاف أن التشاحن داخل الائتلاف الحاكم والانشغال بالذات يقوض الثقة في أن الحكومة تحل المشكلات، وقال: إننا أشخاص بالغون، ببساطة ليس هناك أي عذر، يمكننا القيام بذلك على نحو أفضل، ويتعين علينا القيام بذلك على نحو أفضل أيضا".

وجاءت هذه الاحتجاجات والمسيرات على خلفية ما كشفه مركز "كوركتيف" الإعلامي، الذي نشر تقارير عن اجتماع في مدينة بوتسدام، شارك فيه مسئولون من حزب البديل من أجل ألمانيا "إيه إف دي" اليميني المعارض، ومتطرفون يمينيون، وأعضاء من الحزب المسيحي الديمقراطي، واتحاد القيم الذي يعتبر من غلاة المحافظين، وذلك في نوفمبر الماضي.

وأكد مارتن زيلنر، رئيس حركة الهوية اليمينية المتطرفة السابق في النمسا، أنه تحدث في هذا الاجتماع عن تعبير "ريميجراتسيون" (إعادة التهجير)، وفقا لـ"د ب أ".

تجدر الإشارة إلى أنه عندما يستخدم المتطرفون اليمينيون هذا المصطلح، فإنهم يقصدون به عادة ضرورة مغادرة عدد كبير من الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية لألمانيا حتى بالقوة إذا استلزم الأمر.