- المنظمة تأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر وتتطلع إلى حوار بناء للحفاظ على الشراكة

أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها إزاء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعتزامها الانسحاب من المنظمة.

وأكدت في بيان لها، أن منظمة الصحة العالمية تضطلع بدور بالغ الأهمية في حماية صحة سكان العالم وأمنهم، ومنهم الأمريكيون، وذلك من خلال التصدي للأسباب الجذرية التي تؤدي إلى نشوء الأمراض، وبناء نظم صحية أكثر صلابة، والكشف عن الطوارئ الصحية والوقاية منها والاستجابة لها، بما في ذلك فاشيات الأمراض، التي غالبا ما تحدث في أماكن خطرة يتعذر على الآخرين الوصول إليها.

وأوضحت المنظمة، أن الولايات المتحدة كانت أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الصحة العالمية في عام 1948، وشاركت منذ ذلك الحين في صياغة عمل المنظمة وإدارتها، إلى جانب 193 دولة عضوا أخرى، ولا سيما من خلال مشاركتها النشطة في جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي.

وتابعت المنظمة أنه وعلى مدى أكثر من سبعة عقود، أنقذت منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة الأمريكية أرواحا لا حصر لها، ووفرتا الحماية للأمريكيين وجميع الناس من التهديدات الصحية.

ولفتت المنظمة إلى تمكنها مع الولايات المتحدة من القضاء على الجدري، وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من استئصال شلل الأطفال، ولطالما ساهمت المؤسسات الأمريكية في عضوية المنظمة واستفادت منها.

وأوضحت أنه وبمشاركة الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى، نفذت المنظمة على مدى السنوات السبع الماضية أكبر حزمة من الإصلاحات في تاريخها، لتحقيق نقلة في مسئوليتنا ومردودية أدائنا وتأثيرنا في البلدان، ولاتزال تلك الجهود جارية على قدم وساق.

وأكدت المنظمة، أنها تأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في هذه المسألة، ونتطلع إلى المشاركة في حوار بناء للحفاظ على الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية، لصون صحة ملايين الناس وعافيتهم في جميع أنحاء العالم.