الرئيس اللبناني: عدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار يبقي الوضع متوترا

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الثلاثاء، تمسك بلاده باستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من الأراضي اللبنانية التي يحتلها في الجنوب ضمن المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي.

وقال عون، خلال استقباله وزيرة الدفاع الإسبانية ماجريتا روبلس في قصر بعبدا الرئاسي على رأس وفد، اليوم، إن "عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي قدمت للبنان خلال المفاوضات التي سبقت التوصل للاتفاق، ويبقي الوضع متوتراً في القرى الحدودية ويحول دون تثبيت الاستقرار وعودة الأهالي إلى بلداتهم ويعيق عملية إعادة إعمار ما دمره العدو الإسرائيلي خلال عدوانه على لبنان".

وأوضح الرئيس أنه أجرى " اتصالات عدة لإرغام إسرائيل على الانسحاب، وأنه لقي تجاوباً من المجتمع الدولي الذي يفترض أن تضغط دوله في هذا الاتجاه".

وشكر الرئيس عون "الوزيرة الإسبانية على زيارتها" ، منوها بالدور الذي تلعبه الكتيبة الإسبانية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" والجهود المميزة التي يبذلها قائد القوات الدولية الجنرال ارلاندو لازارو، والتنسيق الكامل مع وحدات الجيش المنتشرة في منطقة العمليات الدولية.

وبدورها ، أكدت الوزيرة الإسبانية دعم بلادها للدور الذي يقوم به في إعادة نهوض لبنان بعد الظروف الصعبة التي مرّ بها ، لافتة إلى "ضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي في موعده حفاظاً على الاستقرار في الجنوب وعلى ما تحقق في هذا الصدد".

وقالت الوزيرة الإسبانية إن "بلادها ستقف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني ومستمرة في عملها ضمن القوات الدولية" ، مشيرة إلى " العمل مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في المجالات كافة".

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجياً من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوماً.