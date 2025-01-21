ترامب يعلن إقالة 4 مسئولين في بداية حملة إقالات تشمل 1000 موظف

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعلانا عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، يكشف فيه عن بدء عملية إقالات واسعة النطاق للمعينين في المناصب الرئاسية من الإدارة السابقة.

وأوضح ترامب في منشوره الذي يأتي في أول أيام عودته للبيت الأبيض، أن مكتب شئون الموظفين الرئاسي يعمل حالياً على تحديد وإقالة ما يزيد عن ألف مسئول.

وأكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي "لعدم توافق هؤلاء المسئولين مع رؤيته"، التي تهدف إلى "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وأعلن ترامب في المنشور ذاته، عن إقالة 4 مسئولين كدفعة أولى، وهم خوسيه أندريس من مجلس الرئيس للرياضة واللياقة البدنية والتغذية، ومارك ميلي من المجلس الاستشاري للبنية التحتية الوطنية.

بالإضافة إلى كل من براين هوك من مركز ويلسون للباحثين، وكيشا لانس بوتومز من مجلس الرئيس للتصدير.

وشدد ترامب على أن المزيد من قرارات الإقالة ستصدر قريبا، في إطار سعيه لإعادة تشكيل المناصب الإدارية العليا، بما يتوافق مع توجهات ورؤية إدارته الجديدة.