بنك مصر يوضح ملابسات حادثة استشهاد عقيد شرطة بأحد فروعه بالفيوم

أعلن بنك مصر، وقوع حادث اليوم في أحد فروع البنك بمحافظة الفيوم، حيث قام أحد المترددين على الفرع، إثر هياجه، بالتعدي على موظفي الفرع أثناء تأديتهم لمهام عملهم خلال ساعات العمل الرسمية، مما أدى إلى اللجوء إلى قوات الأمن للتعامل مع الموقف.

وذكر: استشهد العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم، والذي ننعيه ببالغ الحزن والأسى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد البنك أنه، حرصًا على سلامة السادة الحضور سواء المتعاملين أو الموظفين، قد تم إخلاء الفرع على الفور، ولم يصب أيٌّ منهم بأذى، وذلك لاحتواء الموقف بشكل كامل وعاجل، حيث تُعد حماية وسلامة الأرواح على رأس أولويات البنك.

وأضاف: تُعد الواقعة بتفاصيلها خاضعة لتحقيقات النيابة العامة، ونتوجه بالشكر لأجهزة الدولة الأمنية والمدنية لاستجابتهم الفورية، ونشيد بدور وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، علمًا بأن بنك مصر مستمر في تقديم أعماله بصورة طبيعية.