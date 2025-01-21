أوركسترا مزيكا تعيد إحياء أغنيات أم كلثوم وفيروز وأسمهان في كازابلانكا بالمغرب

تستعد أوركسترا مزيكا لإحياء أولى حفلاتها الموسيقية في المغرب، وذلك مساء 8 فبراير في كازابلانكا.

وتستهل أوركسترا مزيكا بهذه الحفلة أولى جولاتها الموسيقية الجماهيرية في المغرب عبر محطتين متتاليتين، أولاهما على مسرح ميجا راما في مدينة الدار البيضاء "كازابلانكا"، ومن بعدها حفل منتظر في مدينة فاس العريقة مساء 14 فبراير.

وتفاجئ مزيكا الجمهور المغربي بالعرض الحي لمشروع "عرب ديفاز"، التي تعيد خلاله إحياء أشهر روائع أساطير الزمن الجميل مثل فيروز وأسمهان وكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك بتوزيع موسيقي أوركسترالي، بالتعاون مع موسيقيين مغاربة وتحت قيادة المايسترو أمل القرمازي، أول قائدة أوركسترا عربية في أوروبا.

وتعلن أوركسترا مزيكا بجولتها المغربية عن انطلاق جولة حفلاتها العالمية لعام 2025 استمرارا للنجاح الجماهيري الذي لاقى جولاتنا خلال العام المنصرم والتي ضمنت مايزيد عن عشرين حفل موسيقي وغنائي في مختلف أنحاء أوروبا، من بينها مشاركات طربية لعدد من الفنانين مثل النجم اللبناني رامي عياش والمطربة السورية رشا رزق، وإحيائها الحفل العالمي لتكريم فيروز في مارسيليا.