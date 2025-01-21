الدفاع المدني في غزة يعلن انتشال جثامين 66 فلسطينيا

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، اليوم، انتشال جثامين 66 فلسطينيا من تحت أنقاض منازل ومبان دمرتها إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في القطاع على مدى أكثر من 15 شهرا، قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال جهاز الدفاع في بيان، إن طواقم الدفاع المدني "تمكنت من انتشال 8 جثامين لشهداء من محافظتي غزة والشمال، و58 جثمانا من محافظات جنوب القطاع"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتواصل طواقم الدفاع المدني ومواطنون أعمال البحث عن جثامين فلسطينيين ما زالت تحت الأنقاض في حين يحول نقص المعدات والآليات الثقيلة دون انتشال العشرات منهم.

وصباح الأحد الماضي، دخل سريان وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.