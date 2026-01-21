تهديد إسرائيلي باستهداف مبان في بلدات قناريت والكفور وجرجوع في جنوب لبنان

وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، تهديدا لسكان عدد من المباني في بلدات قناريت والكفور وجرجوع في جنوب لبنان بضرورة إخلاء تلك المباني.

وهدد الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، باستهداف مبانٍ محدّدة في بلدة قناريت في قضاء صيدا في جنوب لبنان، وبلدتي الكفور وجرجوع في قضاء النبطية في جنوب لبنان.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيستهدف تلك المباني، باعتبارها "متواجدة بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله، طالبا من المواطنين "إخلاء تلك المباني والابتعاد عنها مسافة 300 متر".

كما ألقى جيش الاحتلال منشورات تهديدية وتحريضية تطال صيادي الأسماك في بلدة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.