تدريبات تخصصية وانتظام الدوليين في مران الأهلي استعدادا ليانج أفريكانز

واصل الفريق الأول بالنادي الأهلي استعداده لخوض مباراة يانج أفريكانز، التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن ‏منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق مرانه اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث خاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، بينما خاض حراس ‏المرمى مرانًا قويًّا في إطار الاستعداد للمباراة.

وحرص ييس توروب، المدير الفني، على تنفيذ العديد من التدريبات التخصصية، قبل أن ينهي المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة ‏جميع اللاعبين، بعد انتظام الدوليين في التدريبات خلال الساعات الماضية.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في السادسة مساء بعد غدٍ الجمعة ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏