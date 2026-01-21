ألمانيا تتجاوز الولايات المتحدة وتصبح أكبر مستورد للبن البرازيلي في 2025

أصبحت ألمانيا في عام 2025 أكبر مشتر للبن البرازيلي في العالم، متجاوزة الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المرتبة الثانية بعد فرضها رسوما جمركية مرتفعة على الواردات.

وأفادت رابطة مصدري البن البرازيلي "سيكافيه" بأن ألمانيا استوردت العام الماضي 4ر5 ملايين كيس من البن البرازيلي، زنة 60 كيلوجراما للكيس، ما يمثل 5ر13% من إجمالي صادرات البرازيل من البن.

أما الولايات المتحدة، التي لطالما كانت أكبر زبون للبن البرازيلي، فقد تراجعت إلى المركز الثاني بواردات بلغت 3ر5 ملايين كيس، بانخفاض نسبته 33% مقارنة بالعام السابق. وأوضحت "سيكافيه" أن هذا التراجع يعود بدرجة كبيرة إلى الرسوم الجمركية المؤقتة التي وصلت إلى 50% وفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رئيس "سيكافيه" مارسيو فيريرا إن الشحنات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 55% خلال الفترة من أوائل أغسطس إلى أواخر نوفمبر، حين فُرضت الرسوم المرتفعة على جميع أنواع البن البرازيلي.

وكان ترامب فرض هذه الرسوم على مجموعة من المنتجات الغذائية البرازيلية ردا على الإجراءات الجنائية بحق الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي للرئيس الأمريكي. وأُدين بولسونارو لاحقا وحكم عليه بالسجن لأكثر من 27 عاما بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب.

ومع ارتفاع أسعار الغذاء في الولايات المتحدة، تراجع ترامب إلى حد كبير عن هذه الرسوم في نوفمبر.