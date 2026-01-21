الاحتلال يواصل خروقاته وينسف مباني سكنية في بيت لاهيا ويقصف خان يونس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ ونسفت، اليوم الأربعاء، مباني سكنية، وقصفت مناطق متفرقة شمال القطاع وجنوبه.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال نسفت عدداً من المباني السكنية شرقي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق شرق مدينة خان يونس، ومخيم البريج في الوسط.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة مواطنين بجروح، جراء استهداف بوارج الاحتلال الحربية لشاطئ مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتشير الإحصائيات إلى أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر 2025، استشهد وأصيب نحو 1820 مواطناً، جراء 1300 خرق ارتكبها الاحتلال.

وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71,551 شهيداً و171,372 مصاباً.