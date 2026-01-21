الجيش اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية: تعرقل خطتنا

أدانت قيادة الجيش اللبناني، في بيان مساء اليوم الأربعاء، الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، وآخرها في قرى الجنوب، معتبرة أن هذه الاعتداءات تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته.

وقال بيان قيادة الجيش: "تستمر الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد لبنان، مستهدفةً مبان ومنازل مدنية في عدة مناطق، آخرها في قرى الجنوب، في خرق فاضح لسيادة لبنان وأمنه، ولاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701".

وأضاف البيان: "أن هذه الاعتداءات المدانة تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته، وتؤدي إلى ترهيب المدنيين وتوقع شهداء وجرحى بينهم، إضافة إلى تهجير عشرات العائلات التي فقدت منازلها، كما ينعكس ذلك سلبا على الاستقرار في المنطقة".

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات عصر اليوم الأربعاء ومساء اليوم، استهدفت عدد من المباني في بلدات قناريت والكفور وجرجوع والخرايب وأنصار في جنوب لبنان، بعد تهديدات أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مبانٍ محدّدة في تلك البلدات.