وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركتها بعدد من منتجاتها المدنية في معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية والمقرر إقامته بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الجارى.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة التواجد الفعال لشركات الوزارة والمشاركة في المعارض المحلية والدولية بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وأوضح محمد صقر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الهدف من إقامة المعرض هو عرض ما توصلت إليه الشركات التابعة للوزارة من منتجات تلبي احتياجات المواطن وتعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية وذلك إلى جانب مهمتها الرئيسية المتمثلة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.

وأشار إلى مشاركة عدد من شركات الإنتاج الحربي في المعرض حيث تشارك شركة حلوان للمسبوكات مصنع 9 الحربي بمنتجات تشمل المسبوكات الدقيقة وطنابير الفرامل وقبقاب الفرامل وكور طحن الأسمنت وشمايز الطرد المركزي وسن الحفار وجنازير تعبئة الغاز والأنكور والبنانا وسكينة البنجر وشدادات الكهرباء وأغطية الصرف ونماذج شمعة الرباط.

كما تشارك شركة أبي قير للصناعات الهندسية مصنع 10 الحربي بعدد من المنتجات من بينها عبوات الصفيح المعدنية للأيروسول والأغذية ومزيل رواسب البارود وزيت السلاح ورش ضغط الهواء والأفران.

وتشارك شركة حلوان للصناعات غير الحديدية مصنع 63 الحربي بمنتجات تشمل الكابلات الهوائية والكابلات المعزولة ومقاطع وقضبان النحاس بمقاسات مختلفة وشرائط ولفات النحاس والألومنيوم.

كما تشارك شركة بنها للصناعات الإلكترونية مصنع 144 الحربي بمنتجات تضم منظومات كاميرات المراقبة وشاشات سمارت بمقاسات مختلفة ولمبات ليد بقدرات متعددة وأجهزة تابلت وشواحن وألواح طاقة شمسية.

وتشارك شركة قها للصناعات الكيماوية مصنع 270 الحربي بماكيتات للطلمبات الغاطسة وبطاريات المركبات بينما تشارك شركة حلوان لمحركات الديزل مصنع 909 الحربي بمنتجات موفرات المياه والمسامير بمقاسات مختلفة.

كما تشارك شركة حلوان للآلات والمعدات مصنع 999 الحربي بمنتجات تشمل ولاعات الأفران وجيربوكسات العجانات وجيربوكسات الري المحوري.

ويشارك مركز التميز العلمي والتكنولوجي بعدد من الابتكارات من بينها جهاز إنتاج المياه من الهواء الجوي إلى جانب عرض فيديو لمحطة معالجة مياه غسيل السيارات وعينات من خامات أنابيب الكربون النانومترية والفحم النشط ولوحات توضح الإمكانات المعملية الخاصة بالقطاعات البحثية المختلفة.

ودعت وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين إلى زيارة المعرض باعتباره فرصة للاطلاع على المنتجات المدنية لشركات الوزارة والتي تسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم جهود تعميق التصنيع المحلي في قطاع الصناعات الهندسية.