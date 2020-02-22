ترامب يركز على التجارة والطاقة خلال زيارته للهند الأسبوع المقبل

مسؤول بالإدارة الأمريكية اليوم الجمعة إن زيارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع المقبل إلى الهند ستركز على توسيع روابط التجارة والطاقة بين البلدين، وسيتطرق إلى معاملة الأقلية المسلمة في محادثاته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وذكر المسؤول في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرج أن الهند تتخذ إجراءات حمائية بشكل أصبح أكثر من مجرد هاجس للولايات المتحدة، مضيفا أن البلاد تمثل جزءا كبيرا من الاستراتيجية الأمريكية لمنطقة المحيطين الهادي والهندي.

وأضاف المسؤول أن ترامب سيشجع أيضا على خفض التوتر مع باكستان.

وقالت بلومبرج إن من المقرر أن يصل ترامب إلى ولاية جوجارات مسقط رأس مودي يوم الاثنين المقبل ويدلي بتصريحات في ستاد للكريكيت قبل أن يتوجه إلى تاج محل فى أجرا . وفي اليوم التالي سيجري اجتماعات ويحضر حفل عشاء رسمي في نيودلهي.

وسيكون من بين أعضاء الوفد المرافق للرئيس ترامب وزير التجارة ويلبور روس والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفانسي ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إلى جانب إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر من بين آخرين.