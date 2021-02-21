 الجامعة العربية قلقة إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجامعة العربية قلقة إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
القاهرة - أ ش أ:
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 9:26 ص | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 9:26 ص

أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية في البلاد.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، اليوم الأحد، بأن الجامعة تتابع عن كثب هذه التطورات، وتدعو كل الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل إلى اتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به.

كما أكد على التزام الجامعة بمساندة كل الجهود الرامية إلى إيجاد حل توافقي صومالي لهذا الوضع بما يعزز من أمن واستقرار البلاد ويلبي طموحات الشعب الصومالي.


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