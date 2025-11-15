الدفاع السورية: تشكيل لجنة تحقيق لتحديد مكان إطلاق الصواريخ على دمشق

كشف مصدر في وزارة الدفاع السورية، أن وزارتي الدفاع والداخلية فتحتا تحقيقا حول إطلاق صاروخين على حي المزة غرب العاصمة دمشق مساء يوم الجمعة.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، لوكالة الأنباء السورية "سانا": "تعرّضت العاصمة دمشق لاعتداء غادر تمثّل بسقوط صاروخين من نوع كاتيوشا، أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان".

وقالت إدارة الإعلام والاتصال: "باشرت وزارة الدفاع، بالتعاون مع وزارة الداخلية، التحقيق في ملابسات هذا الاعتداء الآثم، وتعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق، وتؤكد الوزارة أنها لن تتوانى عن ملاحقة المسئولين عن هذا العمل الإجرامي، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة، ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم".

وكان مصدر عسكري سوري، أكد أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف حي المزة غرب العاصمة السورية دمشق تم بواسطة منصة صواريخ متحركة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء السورية إن "الاعتداء الغادر على مناطق بالعاصمة دمشق كان بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة ولا تزال الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة الاستهداف مجهولة حتى الآن".

وأضاف المصدر العسكري "جهود كبيرة تبذلها الوزارات المختصة بمتابعة حيثيات الهجوم الغادر لوضع الرأي العام بجميع التفاصيل تباعاً".

وقالت مديرية الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، إن "الانفجار الذي وقع في المزة أسفر عن إصابة امرأة بجروح من الدرجة المتوسطة وتم نقلها لأحد مشافي دمشق".

وقال سكان في العاصمة دمشق لـ (د ب أ) إن "ثلاثة انفجارات سمعت في العاصمة دمشق وان جزءا من مبنى انهار في حي المزة وفرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا حول المنطقة".



