ضبط 221 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 221 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي متنوع، خلال 24 ساعة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية تنفيذا لتوجهيات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة، عن ضبط 221 قطعة سلاح ناري بحوزة 189 متهما، شملت (19 بندقية آلية، 35 بندقية خرطوش، 19 طبنجة، 148 فردا محليا، 639 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، 223 قطعة سلاح أبيض).

ونفذت الحملات 80 ألف حكم قضائى متنوع بإجمالى 6572 محكوما عليهم، وضبطت (261 قضية مخدرات بإجمالى 282 متهما ضُبط خلالها 51 كيلو مخدرات متنوعة، 55 متهما ومراقبا هاربا، 29 متهما بالبلطجة، 354 دراجة نارية مخالفة، 29 ألف مخالفة مرورية متنوعة).

فضلا عن إعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وفحص 70 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.