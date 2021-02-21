احتراق سيارة بشكل مفاجئ أثناء توقفها بالدقهلية

تمكنت قوة من الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بشكل مفاجئ في سيارة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، ببلاغ لمركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة أثناء توقفها على طريق "ميت غمر- أجا" أمام قرية "طنامل" دائرة مركز أجا.

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، سيطرت على الحريق وأخمدته، وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم "د ن ر ۱۳۹ة ملاكي" تعمل بالغاز الطبيعي، ونجم عن ذلك احتراق السيارة بالكامل، ولم ينجم عن ذلك إصابات.

وبسؤال مالك السيارة أقر بأنه فوجئ باشتعال النيران في السيارة، وأنه حول السيارة للعمل بالغاز الطبيعي منذ شهرين تقريبًا بمحطة كار غاز بشارع النخلة دائرة قسم أول المنصورة، باسم شركة الغاز، واتهمها بالإهمال في تركيب الاسطوانة مما تسبب في اشتعال النيران بالسيارة.

وأُخطر قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱ / ۲۸۷۰ جنح مركز أجا، وجاري العرض على النيابة العامة.