قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي كيون، اليوم الأحد، إن بلاده سوف تبدأ تطعيم الطواقم الطبية بـ117 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا يوم السبت المقبل، حيث من المتوقع وصول اللقاحات إلى البلاد في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن تشونج قوله خلال اجتماع بشأن مواجهة وباء كورونا عقد في مجمع الحكومة في سول: "في 26 فبراير، سوف تصل 117 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى البلاد وسيتم إعطاء اللقاحات للطاقم الطبي الذي يعالج مرضى فيروس كورونا بدءا من 27 فبراير".

وسوف تبدأ الدولة برنامج التطعيم ضد كورونا بلقاح أسترازينيكا يوم الجمعة المقبل، مع إعطاء اللقاحات الأولى للموظفين والمرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما في مستشفيات ومرافق التمريض.

وقال تشونج: "بما أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية التحقق من سلامة التطعيمات وفعاليتها، فإننا نطلب منكم الوثوق بها والمشاركة الكاملة في تلقي التطعيمات".

وسجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 391 إصابة محلية، ما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 86 ألفا و992 حالة.