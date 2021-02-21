رئيس الوفد السعودي في آيدكس: نستهدف توطين 50% من الانفاق العسكري بالمملكة بحلول 2030

تشارك المملكة العربية السعودية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس2021" بجناح يضم تحت مظلته 12 شركة سعودية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية وذلك تحت شعار "استثمر في السعودية".

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية ورئيس الوفد السعودي المشارك في "آيدكس" المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": "سعداء بمشاركتنا في فعاليات معرض الدفاع الدولي آيدكس بهدف إبراز الطموح الكبير التي تعمل على تحقيقه المملكة العربية السعودية في تصنيع وتوطين الصناعات العسكرية".

وأضاف أن الشركات السعودية تستعرض أحدث التكنولوجيات المتقدمة في المجالات البرية والبحرية والجوية إضافة إلى الذخائر، معبرا عن تطلعاته إلى العمل مع الشركات الأجنبية والإقليمية المشاركة في هذا الحدث لفتح فرص واعدة للاستثمار في الصناعات العسكرية بالمملكة.

وأكد أنه سيتم توقيع عدة اتفاقيات في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بين الشركات السعودية ومثيلاتها الأجنبية ، إضافة إلى توقيع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعدة اتفاقيات مهمة خلال معرض "آيدكس 2021".

وقال: "إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تستهدف توطين 50% من الانفاق الحكومي على الخدمات والمعدات العسكرية، بحلول العام 2030 حيث نعمل مع جميع شركائنا سواء كان الجهات المستفيدة ، إضافة إلى الجهات الخارجية من حكومات وشركات مصنعة والمستثمرين والشركات المحلية للعمل على توطين هذه الصناعة".

وأضاف أن المملكة وضعت خطة مدتها عشر سنوات لتوطين 11 منظومة صناعية وسبع منظومات تختص بالأبحاث والتطوير، مشيرا إلى أن هناك استثمارات تصل إلى 37 مليار ريال في الصناعة فقط ، في ظل خطط زيادة الإنفاق على البحوث والتقنيات العسكرية من 0.2% إلى 4% بالإضافة إلى سعي القطاع من خلال استراتيجيته الواضحة إلى دعم التحول الرقمي في سلاسل الإمداد.

وأوضح أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع شركات إماراتية وتفتخر بالعمل معهم ،إذ هناك توقيع لعدد من الاتفاقيات مع الأشقاء في الإمارات بين شركة سامي وشركة نمر التابعة لـ "ايدج".