تاج الدين: لا مضاعفات أو أعراض مستجدة بعد ظهور متحور أوميكرون

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تشهد الآن موجة انتشار متحوري «أوميكرون» و«دلتا» لفيروس كورونا، منوهًا إلى أن «أوميكرون» يختلف عن سابقيه في نقل العدوى لعدد أكبر من المخالطين.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن الإحصائيات والتجارب العالمية أفادت بأن المصاب بمتحور «أوميكرون» ينقل العدوى إلى ما يتراوح بين 14 إلى 17 شخصًا، مرجعًا زيادة الإصابات في مصر خلال تلك الفترة إلى انتشار المتحور الجديد.

وأشار إلى أن انخفاض إصابات كورونا في مصر مقارنة بدول العالم الأخرى يرجع إلى وجود مقاومة مجتمعية أفضل ونسبة تغطية باللقاحات تقلل من حدة وشدة المرض، نافيًا ظهور مضاعفات أو أعراض مستجدة مع انتشار «أوميكرون».

وأوضح مستشار الرئيس للصحة، أن الأعراض المسببة لإصابة الرئتين في «أوميكرون» أقل من المتحورات السابقة، متابعًا: «لم تظهر أعراض جديدة، وغالبيتها تحدث في الجهاز التنفسي العلوي وتتمثل في الرشح والعطس والكحة والتهاب الحلق وتكسير في الجسم والحرارة».

وتوجه بمجموعة من النصائح للمواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، وتشمل: تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى المنازل والمدارس والجامعات ووسائل النقل وأماكن التجمعات، والتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات ووسائل النظافة، وعدم الانتقال المباشر والسريع من مكان دافئ إلى آخر شديد البرودة.

وشدد على أهمية عزل الشخص لنفسه في المنزل إذا أصيب بالإنفلونزا أو كورونا حتى تختفي الأعراض؛ حماية لنفسه من المضاعفات وأهله والمحيطين به من الإصابة، مشيرًا إلى أهمية استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

ولفت مستشار الرئيس للصحة، إلى أهمية الحصول على لقاح كورونا، في ظل توفير الدولة لكل الأنواع بكميات كبيرة داخل مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، محذرًا من أن غير الحاصلين على اللقاح أكثر عرضة للإصابة ودخول المستشفيات ومضاعفات الفيروس.