ضبط 17 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 16767مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3822 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و82 مخالفة سير بدون تراخيص، و5 درجات نارية مخالفة، و10 مخالفات موقف عشوائي، و19 مخالفة لشروط التراخيص.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.