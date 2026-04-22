روسيا: فيلق أفريقيا حرر مواطنين روسي وأوكراني كانا مختطفين في النيجر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء أن فيلق أفريقيا حرر مواطنا روسيا وآخر أوكرانيا تم اختطافهما من قبل تابعين لتنظيم القاعدة في النيجر في يوليو 2024.

وقالت الوزارة إن الشخصبن المحررين هما المواطن الروسي أوليج جريت والمواطن الأوكراني يوري يوروف. وكان الاثنان قد ظهرا في مقطع فيديو على منصة إعلامية تابعة لجماعة نصرة الاسلام والمسلمين، وهي جماعة مسلحة تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الساحل.

وجاء في البيان" نتيجة لعملية خاصة نفذها فيلق أفريقيا في جمهورية مالي، تم تحرير العاملين في شركة روسية للتنقيب الجيولوجي ، اللذين اختطفتهما جماعة نصرة الاسلام والمسلمين في يوليو 2024 في النيجر".