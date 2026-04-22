ألمانيا تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني إلى النصف بسبب الحرب على إيران

خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها الخاصة بنمو الاقتصاد الوطني إلى النصف بسبب تداعيات الحرب على إيران، حيث أعلنت اليوم الأربعاء أنها تتوقع أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا في العام الحالي نموا بنسبة 5ر0%، وذلك بعد أن كانت توقعاتها في يناير الماضي تشير إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 1%.

وفي هذا الصدد، صرحت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه بأن " التعافي الاقتصادي المتوقع لهذا العام قد تعثر مرة أخرى بسبب صدمات جيوسياسية خارجية. فالحرب على إيران تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، مما يثقل كاهل الأسر ويشكل عبئاً مالياً إضافياً على الاقتصاد الألماني".

وأشارت توقعات الحكومة الألمانية إلى أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد سيحقق في عام 2027 نموا بنسبة 9ر0%، غير أن الحكومة نوهت إلى أن التطور الاقتصادي المستقبلي سيعتمد بشكل أساسي على مسار الصراع في الشرق الأوسط، وأنه سيصحبه "قدر كبير من حالة عدم اليقين".