رئيس رومانيا يجري محادثات لإنقاذ الحكومة من الانهيار

يجري الرئيس الروماني نيكوسور دان محادثات مع الشركاء بالائتلاف الحكومي لإنقاذ الحكومة من الانهيار.

يلتقي دان ممثلين من كل الأحزاب السياسية الأربعة من الائتلاف الحاكم اليوم الأربعاء، لمعرفة ما إذا كان يمكن تجسير التدابير التقشفية غير الشعبية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجرى تنفيذ الخطوات التي تشمل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، على مدار العام الماضي بهدف تضييق أكبر عجز في الميزانية بالاتحاد الأوروبي والحيلولة دون حدوث أزمة اقتصادية شاملة.

وبعد أن انتهى الحزب الديمقراطي الاشتراكي وهو الأكبر في الائتلاف الحكومي، من اجتماعه مع الرئيس ظل متمسكا بالمهلة التي حددها لاستقالة رئيس الوزراء إيلي بولوجان الذي ينتمي للشريك الصغير الحزب الليبرالي، كشرط لاستمرار الحزب في الحكومة.

ورفض بولوجان الذي التقى دان اليوم الأربعاء، الدعوات باستقالته وقال إنه سيحاول قيادة حكومة أقلية مع دعم من خارج البرلمان للإصلاحات الرئيسية.