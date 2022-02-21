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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق التي ستشارك في لقاء الغد أمام مصر المقاصة.

ويواجه الأهلي مساء غدًا الثلاثاء فريق مصر المقاصة لحساب الجولة العاشرة من الدوري العام.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني – محمود وحيد – كريم فؤاد – محمد أشرف

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – محمد محمود – أحمد عبد القادر – محمد فخري – زياد طارق – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – لويس ميكيسون

خط الهجوم: حسام حسن – محمد شريف.

وتشهد قائمة الأهلي غيابات بالجملة خصوصًا على الصعيد الدفاعي، وعلى رأسهم علي معلول وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم، وذلك بسبب الإصابة.