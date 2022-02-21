القومي للمرأة بأسوان ينظم 9 دورات تدريبية لريادة الأعمال

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نظم فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان سلسلة من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتدريبية؛ من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسر الأولى بالرعاية، ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية داخل القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر الفرع، إلى تنظيم 9 دورات تدريبية استهدفت تدريب 225 فتاة وسيدة داخل 9 قرى بمركز نصر النوبة، وهي قرى عنيبة ودابود وأدندان وكلابشة وقرشة والجنينة والشباك وأبوهور وإبريم، بالإضافة إلى قرية توشكى شرق.

وقالت إن الدورات التدريبية شملت رفع الوعي والتركيز على عدد من الموضوعات الخاصة بمجال ريادة الأعمال، وغيرها من مجالات التوعية والتثقيف المالي والاقتصادي.