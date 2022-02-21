 تدفق الحمم مجددا من بركان جبل إتنا في صقلية - بوابة الشروق
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تدفق الحمم مجددا من بركان جبل إتنا في صقلية

د ب ا
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 10:51 م | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 10:51 م

بعد أسبوع تقريبا من ثوران بركان جبل إتنا في صقلية، عادت الحمم والرماد البركاني يتدفقان مجددا من فوهة البركان اليوم الاثنين، لتنبعث سحابة ضخمة من الرماد البركاني في السماء.

وارتفعت أعمدة الرماد البركاني من الفوهة الجنوب شرقية للبركان إلى ارتفاع 12 كيلومترا في السماء، حسبما أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلوم البراكين في كاتانيا، وعرضت مقاطع فيديو للسحب الداكنة الكثيفة التي انبعثت من البركان وهي تتحرك جهة الجنوب الشرقي.

ولم ترد تقارير فورية بشأن وقوع خسائر أو ضحايا، رغم أن السكان المحليين ذكروا عبر تطبيق "تليجرام" للتواصل الاجتماعي أن الرماد والغبار يتساقط من السماء.

وذكر مطار كاتانيا المجاور في تغريدة عبر موقع تويتر أنه تم وقف جميع الرحلات الجوية بشكل مؤقت.

وكان البركان قد انفجر آخر مرة يوم 10 شباط/فبراير، حيث تدفقت كميات كبيرة من الحمم من فوهته، ومازال البركان نشطا منذ ذلك الحين.

 


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