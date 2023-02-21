تفاصيل أزمة طائرة الزمالك وارتفاع سقف مطالب اللاعبين

تواصلت أزمة فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، في ظل امتناع اللاعبين عن خوض التدريبات وتقديم لائحة مطالب للعرض على مجلس الإدارة.

كان الزمالك قد أعلن انسحاب الفريق من البطولة العربية للكرة الطائرة، رغم إجراء القرعة وتحديد مجموعته وذلك على خلفية أزمة انقطاع اللاعبين عن التدريبات وكذلك الأزمة المالية التي تحول دون قيد المحترف الاجنبي الجديد، بجانب المديونيات الخاصة بالنادي لصالح اتحاد الطائرة ورسوم قيد اللاعبين.

وعلمت "الشروق" أن شرارة الأزمة كانت قد انطلقت بسبب تراكم المستحقات المتأخرة للاعبين وحدوث شد وجذب في الجلسة التي جمعتهم بأحمد مرتضى المشرف على الألعاب الجماعية بالنادي، ما أدى إلى تصعيد اللاعبين الأمر والشكوى لاتحاد الطائرة بشأن عدم الحصول على مستحقاتهم والمطالبة بفسخ التعاقد.

وأمام محاولات التهدئة تقدم اللاعبون بلائحة مطالب تشمل الإفراج عن المستحقات القديمة المتراكمة لأكثر من 6 أشهر، بجانب طلب عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي، للشكوى مما حدث من المشرف على الفريق، وكذلك وضع آلية لعودة الفريق للمنافسات والتدريبات مرة أخرى.