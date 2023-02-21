كيف جرت زيارة بايدن المفاجئة إلى كييف؟

عادة ما تنطوي رحلة رئيس أمريكي إلى الخارج على إجراءات أمنية مشددة لدرجة أن مدنا بأكملها تتوقف عندما يصل إليها الرئيس رفيع المستوى.



كانت زيارة الرئيس جو بايدن المفاجئة إلى كييف يوم الاثنين مختلفة لأسباب عديدة.

وكانت الرحلة هي الأولى التي يقوم بها رئيس أمريكي إلى منطقة حرب دون وجود الجيش الأمريكي على الأرض، مما جعل الأمر أكثر صعوبة من منظور أمني، وفقا للبيت الأبيض.

وظلت الرحلة التي سبقت زيارة مقررة لبولندا في وقت لاحق يوم الاثنين سرية لأسباب أمنية.

ونفى البيت الأبيض مرارا شائعات بأن بايدن سيستغل الفرصة لزيارة أوكرانيا المجاورة.

ومع ذلك ، تم إبلاغ روسيا قبل وقت قصير من الرحلة، وفقا لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وفيما يتعلق بترتيبات السفر الفعلية، كان لا بد أيضا من إجراء تعديلات.

وعادة ما يرافق الرئيس الأمريكي حاشية كبيرة، بما في ذلك حشد من الصحفيين وأفراد الأمن. ويسافر بايدن عادة في سيارة ليموزين مدرعة خاصة به ، يطلق عليها اسم الوحش.

ولكن في رحلته من واشنطن إلى كييف ، عبر ألمانيا وبولندا ، سافر صحفيان فقط مع الرئيس الأمريكي ، ووفقا لهما ، كانت زيارة رئاسية خارجة عن المألوف.

وغادر بايدن قاعدة أندروز الجوية الأمريكية بالقرب من واشنطن في وقت مبكر من صباح يوم الأحد ، ولكن بدلا من طائرة الرئاسة ، استقل طائرة أصغر بكثير ، وبالتالي أقل ظهورا.

وفي طريقها إلى بولندا، هبطت الطائرة في قاعدة سلاح الجو الأمريكي في رامشتاين في غرب ألمانيا للتزود بالوقود، حسبما أفاد الصحفيان بعد اختتام الزيارة الرمزية مساء الاثنين.

ومن هناك، توجهت الطائرة إلى بلدة رزيشوف البولندية، بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية، حيث كانت قافلة من سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة وغيرها من المركبات تنتظر لنقل بايدن إلى محطة السكك الحديدية في برزيميسل، وهي بلدة صغيرة تبعد حوالي 90 كيلومترا.

ولم يتم استخدام أي أضواء زرقاء لجذب أقل قدر ممكن من الاهتمام.

وفي برزيميسل، اقتربت السيارة التي كان على متنها الرئيس الأمريكي من القطار المنتظر قدر الإمكان للسماح لبايدن بالصعود في أسرع وقت ممكن، وربما دون إعطاء أي شخص فرصة للتعرف عليه.

ووفقا للصحفيين اللذين كانا يسافران معه، كان القطار مكونا من حوالي ثماني عربات، شغل أفراد الأمن العديد منها.

وعبر القطار الحدود الأوكرانية في حوالي الساعة 10 مساء ووصل إلى كييف في الساعة 8 صباحا في اليوم التالي، بعد رحلة بالقطار استغرقت 10 ساعات عبر أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

ومن محطة السكك الحديدية، كانت هناك رحلة أخرى في قافلة من المركبات المدرعة إلى القصر الرئاسي، حيث التقى بايدن بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكانت الزيارة التي لا تنسى قصيرة أيضا ، حيث عاد بايدن ومن كانوا برفته في القطار إلى بولندا بعد حوالي خمس ساعات.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل رحلة بايدن غير المسبوقة إلا بعد أن كان الرئيس الأمريكي في طريقه بالفعل من رزيشوف إلى وارسو مساء الاثنين، حيث من المتوقع أن يجري محادثات مع الرئيس البولندي أندريه دودا ويلقي خطابا في القلعة الملكية في وارسو قبل الذكرى السنوية الأولى لغزو موسكو الكامل، من بين أمور أخرى.