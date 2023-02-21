أعرب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن انزعاجه الشديد بسبب غياب مستشارى الوزارات المعنيين بحضور أجتماع اللجنة اليوم؛ لمناقشة والرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك فى حضور محافظ الجيزة أحمد راشد.

وقال السجيني، في بداية الاجتماع اليوم: "أغضب بشدة بعدما أكتشف غياب بعض المسئولين عن حضور اجتماع اللجنة البرلمانية؛ للرد على طلبات الإحاطة المقدمة، هذا الأمر غير مقبول"، مضيفا: "أنا مش جاى أهزر، ولما يبقى معايا محافظ يجب على رؤساء الهيئات والشركات والأجهزة المعنية التابعة بكل وزارة الحضور للرد".

وتابع بعدها النائب أحمد السجينى: "اللى مش محضر نفسه من الاتصال السياسي بأي وزارة، عليه الخروج الآن من قاعة الاجتماع للتواصل مع إدارته بالوزارة".

وحذر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من أنه سيقدم على رفع الاجتماع حال عدم حضور المسئولين بالوزارات والهيئات، وقال: "سأرفع الجلسة.. أنا معايا محافظ سايب شغله وقاعدين بنكلم نفسنا فى ظل غياب الطرف المفوض من الوزارات".

وتتضمن طلبات الإحاطة تأخر صرف التعويصات للمواطنين فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1990، وتعديلاته رقم 187 لسنة 2020، بشأن نزع ملكية المنفعة العامة للدولة.

كما تتضمن طلبات الإحاطة هدم وإعادة بناء مبنى عيادات الأسنان بمستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، وذلك بهدف توسعة الشارع الذى يمر بجواره ويربط بين منطقة أبو قتلدة ودلاور، وكذلك طلب الإحاطة الخاص بإزالة مستشفى بولاق الدكرور العام.