هل تتعرض مصر لزلزال غدا؟ أستاذ بالقومي للبحوث الفلكية يوضح

علق الدكتور محمد عز العرب، أستاذ مساعد الشبكة القومية لرصد الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على الأنباء المتداولة بشأن تعرض مصر لزلزال غدًا، نافيًا إمكانية التنبؤ أو التوقع في علم الزلازل.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا، يوم 6 فبراير الجاري، كان بعيدًا عن مصر بمسافة آمنة.



وتساءل: «لماذا الهلع والفزع من تلك الزلازل رغم أنها بعيدة عنا بمسافة آمنة جدًا؟»، مؤكدًا أن الزلزال الكبير قد يشهد وقوع مجموعة من الهزات الارتدادية لمدة أيام أو أسابيع، وقد تستمر شهورًا.



ونوه أن الفترة الحالية تشهد انتشار كم كبير على الشائعات؛ بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المعهد حريص على الرد على تلك الشائعات في أي وقت.



وناشد المواطنين استقاء المعلومات من الأماكن الموثوقة، موضحًا أن هناك مجسات موجودة إلى جوار محطات شبكة الرصد، تسجل أي هزة أو زلازل قد تتعرض لها مصر.



وأشار إلى أن تركيا تعرضت لزلازل مدمرة في أعوام 1999 و2007 و2020، ولم تؤثر على مصر بالسلب، قائلًا إن النشاط الزلزالي في مصر لم يتغير حتى الآن.