شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية تعاون بشأن إنشاء مستشفى للحالات الحرجة والطوارئ داخل حرم مستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط في إطار دور قطاع البترول المجتمعي ومساهمته في دعم مجالات الرعاية الصحية للمواطنين.

وقع الاتفاقية أحمد عيد رئيس شركة النيل لتسويق البترول ومحمد حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط.

وتأتى الاتفاقية في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول المصرى وضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتى تهدف إلى دعم وزيادة مساهمة القطاع فى مختلف أنشطة التنمية المجتمعية فى المناطق الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بمحافظات الصعيد.

وبموجب الاتفاقية سيتم تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى للحالات الحرجة والطوارئ داخل حرم مستشفى الإيمان العام بأسيوط بالإضافة إلى العمل على استمرارية واستدامة تقديم خدمات ورعاية طبية جيدة لأهالى محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة ويعد المشروع نقلة نوعية في الخدمات الصحية والرعاية الطبية وبعض جراحات الحالات الحرجة التي لم تكن موجودة من قبل للمخ و القلب بالإضافة إلى تنظيم برامج التدريب للأطباء والممرضين.