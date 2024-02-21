الاتحاد الألماني مستعد لجميع السيناريوهات بشأن مدرب منتخب السيدات

أبدى الاتحاد الألماني لكرة القدم استعداده لسيناريو الاضطرار لتعيين مدربة للمنتخب الوطني للسيدات لفترة قصيرة، خلفا للمدرب المؤقت هورست هروبيش.

وتلعب ألمانيا مع فرنسا في الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية للسيدات بعد غد الجمعة، قبل أن تخوض المباراة النهائية أو لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأربعاء القادم.

ويتعين على المنتخب الألماني التأهل للمباراة النهائية أو الحصول على المركز الثالث من أجل الصعود لمنافسات كرة القدم للسيدات بأولمبياد باريس 2024، لكنه سيغيب عن الدورة الأولمبية حال تواجده في المركز الرابع، وهو ما يعني انتهاء ولاية هروبيش.

وقالت نيا كونزر، المديرة الرياضية لمنتخب ألمانيا للسيدات، اليوم الأربعاء: "إذا سارت المباراتان بشكل مختلف، وهو الأمر الذي لا أحب التحدث عنه قبل يومين من مباراة مهمة للغاية، فسنكون قد قمنا بعملنا وسنكون قادرين على التصرف".

وأضافت "عندما يحين الوقت سنعلق على الأمر. السيناريوهات واضحة ونحن مستعدون لأي شيء".

وصرح هروبيش بأنه سيتولى تدريب الفريق حتى دورة الألعاب الأولمبية حال التأهل ، لكنه سيكون متاحا فقط لفترة انتقالية في أحسن الأحوال حال الغياب عن باريس.

وعقب الانتهاء من مسابقة دوري الأمم، سوف يستهل المنتخب الألماني للسيدات مسيرته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2025) في أبريل المقبل.

ويفقد منتخب ألمانيا للسيدات وجود مدير فني دائم للفريق منذ انفصال اتحاد الكرة الألماني عن مارتينا فوس-تيكلينبرج في نوفمبر الماضي.

وبدأ هروبيش المهمة مؤقتا في أكتوبر الماضي، حينما كانت فوس-تكلينبرج في إجازة مرضية، وقاد الفريق للأدوار النهائية في دوري الأمم الأوروبية.

و قائمة المرشحين المحتملين لتولي المهمة صغيرة، خاصة من داخل كرة القدم النسائية.

وقال جوتي تشاتزيالكسيو، مدير المنتخبات الوطنية السابق في الاتحاد الألماني لكرة القدم، لبوابة (تي أونلاين) الإخبارية "لا أرى حاليا امرأة تتحدث الألمانية في منصب المدير الفني، ومن الواضح للغاية أنه لا يمكن تجاوز ذلك".

وأضاف تشاتزيالكسيو أن إيما هايز، مدربة الفريق النسائي لتشيلسي الإنجليزي، كانت من الممكن أن تصبح مرشحة لقيادة منتخب ألمانيا، غير أنها ستتولى الآن تدريب المنتخب الأمريكي للسيدات، فيما تتواجد المدربة السويدية بيا سوندهاج في سويسرا الآن.

وكشفت صحيفة (فرانكفورتر روندشاو) اليومية أن الاتحاد الألماني لكرة القدم التقى بالإنجليزية-الأمريكية جيلز إليس، التي قادت منتخب الولايات المتحدة للتتويج بكأس العالم عامي 2015 و2019.

ودائما ما كانت الجنسية الألمانية هي المسيطرة حتى الآن على منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا للسيدات، والذي كان قاصرا على الجنس الناعم في معظم الفترات.

وتبدو ماري لويز إيتا، التي تعمل مساعدة مدرب في فريق يونيون برلين، المنافس بالدوري الألماني للرجال، هي الوحيدة من بين المدربات الألمانيات، المرشحات لقيادة منتخب ألمانيا للسيدات

كما يبرز اسم كريستيان فوك، الذي صنع اسما لنفسه داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم، ضمن المرشحين لقيادة الفريق، لكن انتقالا للعمل من فرق الرجال للسيدات أمر نادر.

وقالت كيم كوليج، اللاعبة الدولية الألمانية السابقة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الكفاءة فقط هي التي ستكون العنصر الحاسم في عملية الاختيار".

وأضافت "لهذا السبب ما زلت أقول: هذا لا يهم حقا - ولكن بعد ذلك يقول عقلي: حسنًا، نريد في الأساس وضع النساء ودفعهن في المناصب القيادية. لذا فهناك دائما انقسام".